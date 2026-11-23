Há jogos que conseguem ultrapassar gerações sem perder o encanto. The Legend of Zelda: Ocarina of Time é, sem dúvida, um deles. Lançado originalmente em 1998, para a Nintendo 64, tornou-se numa das maiores referências da história dos videojogos, ajudando inclusivamente a definir a forma como as aventuras em 3D seriam construídas nos anos seguintes.

Confesso que nunca tinha tido oportunidade de jogar ao original. Na altura, as minhas atenções estavam viradas para outras plataformas, mas isso não significa que desconheça a importância deste clássico da Nintendo. Por isso, encarei esta versão para a Nintendo Switch 2 com uma curiosidade especial: descobrir finalmente o que tornou esta aventura tão entusiasmante para milhões de jogadores. E posso desde já adiantar que a viagem valeu bem a pena.

Com mais de 5 milhões de unidades vendidas em todo o Mundo nos primeiros 4 dias, tornou-se no jogo para a Nintendo Switch 2 e publicado pela Nintendo que teve um volume de vendas mais rápido a nível mundial.

A Nintendo não se limitou a dar uma nova “camada de tinta” ao jogo original. Reconstruiu a experiência, renovando completamente os visuais, introduzindo cenas cinematográficas com vozes, expandindo os diálogos, regravando a banda sonora com abordagem orquestral e atualizando os controlos. Pelo caminho, acrescentou também algumas funcionalidades que tornam a aventura mais acessível e interessante para os jogadores atuais (e newcomers, como eu).

O resultado é uma aventura fantástica, capaz de conquistar tanto os fãs de longa data como aqueles que, tal como eu, estão agora a descobrir esta aventura pela primeira vez (de referir que não se trata da minha primeira vez com Zelda, uma vez que tive o prazer de experimentar, o também fantástico, Breath of the Wild).

Aventura que atravessa gerações

A história acompanha Link, um jovem habitante da Floresta Kokiri que, ao contrário dos restantes habitantes, não possui uma fada guardiã. Tudo muda quando recebe a visita de Navi, uma pequena fada enviada pela Grande Árvore Deku para o alertar sobre uma ameaça que coloca em perigo todo o reino de Hyrule.

A sua missão passa por reunir três Pedras Espirituais, necessárias para abrir a Porta do Tempo e alcançar a Triforce, uma relíquia sagrada capaz de conceder poderes extraordinários. O problema é que Ganondorf, o ambicioso líder dos Gerudo, também está interessado neste artefato e pretende utilizá-lo para dominar Hyrule.

Com a ajuda da Princesa Zelda, Link tenta impedir os seus planos, mas acaba por abrir inadvertidamente o caminho para que Ganondorf alcance o seu objetivo. Ao retirar a Master Sword do seu pedestal, Link fica adormecido durante sete anos, acordando num reino completamente diferente.

Hyrule está agora sob o domínio de Ganondorf, transformado num lugar sombrio e devastado. Link deixou de ser uma criança e assume o papel de Herói do Tempo, tendo agora de encontrar os seis Sábios e reunir forças para enfrentar o grande vilão.

É uma história simples na sua essência, mas muito bem construída.

Renovação visual que faz justiça ao clássico

Desde os primeiros momentos, é impossível não reparar no trabalho realizado pela Nintendo ao nível visual. Face ao que vi sobre o original, o jogo apresenta um aspeto completamente renovado, mantendo a identidade artística do original, mas elevando-a a um patamar que a Nintendo 64 simplesmente não conseguiria alcançar.

Os cenários estão muito mais ricos em pormenores, os interiores apresentam um nível de detalhe bastante superior e as personagens ganharam modelos mais expressivos. Até a túnica de Link revela padrões e texturas bastante elaborados, chegando mesmo a mudar de aparência quando fica molhada, um pormenor delicioso (entre tantos).

São pequenos detalhes que, embora não alterem diretamente a jogabilidade, ajudam bastante a tornar Hyrule num mundo mais convincente.

Segundo a Nintendo, a câmara também foi repensada, permitindo uma maior liberdade de movimentos através do analógico direito. Esta alteração, juntamente com os cenários reconstruídos, torna a exploração extremamente envolvente, viciante e permite apreciar melhor os diferentes ambientes.

O jogo está repleto de pequenos pormenores e animações deliciosas, como a forma subtil como Link abre a boca para respirar entre as notas tocadas na Ocarina, por exemplo. E já que falamos neste instrumento, há uma novidade bastante interessante: as músicas que Link aprendeu podem ser cantaroladas diretamente para o microfone integrado da Switch 2. O jogo reconhece a melodia e faz com que o protagonista a toque na sua Ocarina. Uma funcionalidade divertida que encaixa perfeitamente no espírito da aventura.

Personagens com voz e história

Uma das alterações desta versão mais mediatizadas e que se revelam mais significativas está na forma como a narrativa é apresentada. Ao contrário do original, em que os diálogos eram essencialmente apresentados através de caixas de texto, esta edição introduz interpretações vocais nas cenas cinematográficas. Personagens como Navi, a Grande Árvore Deku, Zelda e Ganondorf ganharam voz, tornando os momentos mais importantes da história muito mais cinematográficos.

Mas a Nintendo não se ficou por aqui. Os diálogos foram também expandidos, dando às personagens mais espaço para desenvolverem as suas ideias e acrescentando novos pormenores ao universo de Hyrule.

É uma mudança interessante, sobretudo para quem nunca teve contacto com o original. As personagens ganham maior personalidade e algumas situações da narrativa tornam-se mais envolventes, dando maior conteúdo à aventura no seu todo.

Naturalmente, Link continua sem falar, mantendo os seus habituais grunhidos e exclamações durante os momentos de esforço. A Nintendo conseguiu introduzir estas novidades de uma forma bastante interessante, mantendo aquilo que penso ser a identidade do jogo original.

Continua a existir muito espaço para a exploração, para a descoberta e para aqueles momentos de silêncio que fazem parte da magia de Zelda.

Controlos renovados e uma aventura acessível

Uma das áreas em que esta versão mais beneficia da modernização é precisamente nos controlos. E não poderia ser de outra forma, claro!

No decorrer da aventura, Link movimenta-se com grande liberdade, dispondo de comandos dedicados para correr e saltar e pode executar cambalhotas para ganhar velocidade. Tudo isso, torna a exploração e as secções de plataformas bastante agradáveis, sobretudo para quem está habituado a jogos de ação e aventura atuais.

A câmara livre ajuda bastante neste capitulo, permitindo observar os cenários e acompanhar melhor os movimentos dos inimigos, assim como estudar melhor os nossos próximos movimentos.

O sistema de combate recebeu igualmente algumas melhorias. Através do sistema Z-targeting é possível fixar o foco em determinados inimigos, recorrendo a uma mecânica que continua a ser uma das ideias mais interessantes introduzidas pelo jogo original.

A utilização dos equipamentos também está mais simplificada. Trocar entre a fisga, o bumerangue, os Bombchus ou outros objetos ofensivos é rápida, assim como equipar e retirar as Botas de Ferro através de um simples toque no botão inferior do D-pad.

Confesso que, durante a minha aventura em Hyrule (que ainda não acabou) achei o jogo bastante acessível. Tanto nos combates, como na resolução de puzzles (alguns mais exigentes), nunca senti que estivesse verdadeiramente em dificuldades. Mesmo nos combates mais complicados, basta percebermos os padrões dos inimigos para conseguirmos dar-lhes a volta com relativa facilidade.

No entanto, tenho de realçar que os confrontos com os bosses são, na minha perspectiva, momentos bastante recompensadores.

Hyrule, um mundo cheio de segredos

Se há algo que me surpreendeu em Ocarina of Time foi a forma como o jogo consegue manter-nos constantemente interessados na exploração. De qualquer forma eu comporto-me nestes jogos como um explorador que gosta de revirar todas as pedras, desbastar todos os arbustos e investigar todas as ruinas.

Não se trata de um RPG moderno, com a aquisição de pontos de experiência, que apresente árvores de competências ou listas intermináveis de tarefas. A progressão acontece de uma forma mais natural e mais linear. Vamos descobrindo novos equipamentos, aprendendo a utilizá-los e desbloqueando gradualmente áreas que anteriormente estavam fora do nosso alcance. Simples, mas sendo isso que precisamente torna a aventura tão interessante.

Cada edifício, gruta, caminho ou parede suspeitamente rachada parece esconder alguma coisa. Entre Rupias, Gold Skulltulas, Corações ou garrafas vazias, há sempre um motivo para abandonar o caminho principal e investigar aquele pequeno recanto que nos chamou a atenção.

A Nintendo introduziu também algumas novidades para ajudar os jogadores a não perderem o rumo. Uma das mais interessantes é o Threads of Time (Tapeçaria do Tempo), uma tapeçaria que acompanha visualmente a história de Link e funciona também como um registo do progresso da aventura. Podemos consultá-la para perceber o que já fizemos e descobrir qual deverá ser o nosso próximo objetivo.

É particularmente útil para quem não conhece o jogo ou para os que já não se recordam de todos os pormenores da aventura. No meu caso, acabou por ser uma ajuda preciosa em certos momentos.

Outra novidade é o Hall of Fallen Foes, uma espécie de galeria onde podemos observar os inimigos que já derrotámos. Mais interessante ainda, este espaço permite voltar a enfrentar adversários e repetir combates contra bosses sempre que nos apetecer.

Há também novas descobertas relacionadas com as fadas, através de pequenos elementos espalhados por Hyrule que revelam curiosidades adicionais sobre este universo. São pormenores que incentivam a exploração e dão ainda mais personalidade ao mundo do jogo.

Estas novidades complementam-se com o Zelda Notes, uma funcionalidade disponível através da aplicação Nintendo Switch para dispositivos móveis. Entre outras possibilidades, permite acompanhar o progresso diário, receber desafios de exploração e até utilizar uma Ocarina virtual no telemóvel. É uma extensão interessante da experiência, apesar de certas funcionalidades dependerem de um dispositivo móvel e de ligação à Internet.

Combates que deixam marca

Apesar de não apresentar a complexidade dos jogos de ação atuais a que estou habituado o sistema de combate funciona relativamente bem.

Pelo que me foi dado a perceber, a utilização da espada recebeu novas animações e efeitos visuais melhorados. O sistema Z-targeting, que referi acima, responde de forma mais precisa, tornando os confrontos fluidos e simplificados. Tal como referi, se calhar, demasiadamente simplificados.

Mas é nos bosses que Ocarina of Time mostra grande parte da sua criatividade. Enfrentar adversários como Phantom Ganon, Bongo Bongo ou Twinrova é uma experiência mais exigente e que vai muito além de simplesmente atacar até a barra de energia desaparecer. Cada inimigo exige observação, capacidade de perceber os padrões do inimigo e, sobretudo, saber utilizar os equipamentos que fomos encontrando ao longo da aventura.

Descobrir o ponto fraco de cada adversário e perceber como utilizar os objetos específicos de cada masmorra é bastante gratificante, tenho de confessar. É um excelente exemplo de como um combate não precisa de ser particularmente complexo para ser divertido.

As masmorras como ponto de referência

Se há uma área na qual Ocarina of Time ficou grandemente associado, e se tornou num clássico, é no design das suas masmorras.

Gostei bastante do que vi, e de algumas ideias de exploração e resolução de puzzles bastante interessantes e desafiantes. Cada templo introduz mecânicas próprias, que vão sendo desenvolvidas de forma progressiva e cada vez mais desafiante e que obrigam a pensar um pouco para as dominar.

O Templo da Floresta destaca-se pela sua atmosfera misteriosa, enquanto o Templo do Fogo impressiona pela dimensão e grandiosidade dos seus espaços. Já o Templo do Espírito consegue explorar de forma particularmente interessante as duas linhas temporais de Link, obrigando-nos a pensar na forma como as suas versões de criança e adulto se complementam.

A renovação visual anunciada pela Nintendo, ajuda bastante no decorrer da aventura. As ruínas apresentam as marcas de séculos de abandono e os templos transmitem uma sensação de história e importância que reforça a imersão. Explorar estes espaços é tão interessante como resolver os próprios puzzles.

Uma banda sonora fantástica

Se os visuais estão francamente bons, a música está ao mesmo patamar e torna a experiência ainda mais envolvente.

A banda sonora original, composta por Koji Kondo, foi considerada uma das mais marcantes da história dos videojogos. Nesta versão, as composições regressam mas numa apresentação orquestral, mantendo toda a identidade musical que ajudou a tornar o jogo tão especial.

Desempenho à altura da Switch 2

Ao nível técnico, a versão da Nintendo Switch 2 está dentro daquilo que esperava. Durante toda a minha experiência, o desempenho foi extremamente fluido, mantendo os 60 FPS de forma estável, mesmo nas zonas mais movimentadas de Hyrule. Os tempos de carregamento são praticamente inexistentes e raramente existe alguma interrupção capaz de quebrar a imersão.

O contrário não seria de de esperar, pois a experiência na Switch 2 acaba por beneficiar do hardware da nova consola, proporcionando assim uma performance que seria impensável quando saiu o jogo original.

Uma lenda que merece ser (re)descoberta

Há algo de especial em descobrir pela primeira vez um jogo que tantas pessoas consideram uma das maiores obras-primas da história dos videojogos. Ao longo das mas de 15 horas que passei em Hyrule, tive clara noção da razão pela qual The Legend of Zelda: Ocarina of Time continua a ser tão acarinhado. A forma como combina exploração, puzzles, combates, narrativa e progressão funcionam bastante bem e de forma suave e limpida.

Acredito que, quase três décadas desde o lançamento original, os fãs do original venham a encontrar o encanto desta aventura praticamente intacto.

É verdade que algumas mecânicas e o próprio combate poderiam beneficiar de um pouco mais de profundidade, mas , mesmo desconhecendo o original, fica claramente a sensação de que a Nintendo conseguiu aquilo a que se propôs: oferecer uma nova vida a um clássico sem comprometer aquilo que o tornou especial.

Na minha opinião, The Legend of Zelda: Ocarina of Time é muito mais do que uma versão renovada de um clássico. Para quem cresceu com Link, é quase como reencontrar velhos amigos e despertar emoções e memórias que o tempo foi deixando adormecidas. Para quem se aventura pela primeira vez em Hyrule, é uma experiência entusiasmante e acolhedora, uma viagem repleta de encanto, descoberta e magia, capaz de conquistar uma nova geração de jogadores. Afinal, há aventuras que simplesmente não envelhecem!