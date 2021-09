Análise Logitch MX Anywhare 3, aquela rato perfeito para o dia a dia

O desafio proposto era o de encontrar um rato que fosse "polivalente", isto é, que pudesse usar no Mac, num PC e eventualmente ao iPad. Claro, tudo isto em simultâneo. Há vários no mercado, mas aquele que realmente preenchia todos os requisitos era o Logitch MX Anywhare 3. Então, com este rato podemos saltar de uma máquina para a outra apenas com um clique.

A análise de hoje vem mostrar mais detalhes daquele que nos parece no momento o "rato ideal" e os argumentos encontrados irão explicar tal título.

Rato Logitch MX Anywhare 3... sim, mesmo em qualquer lugar

A nossa apreciação ao produto tem de começar por referir que o Logitech MX Anywhere 3 é um bom rato de escritório. Claro, atualmente o nosso escritório não é sempre no mesmo local, então este periférico também é ótimo para a atual mobilidade.

Do ecrã do Mac para o PC sem deixar de dar uma vista de olhos ao que se passa no tablet. O mesmo rato, o mesmo cursor, mas em máquinas diferentes. Sim, com este rato é possível.

Especificações Dimensões do rato: Altura: 100,5 mm

Largura: 65 mm

Profundidade: 34,4 mm

Peso: 99 g Dimensões do Recetor USB Unifying Altura: 18,4 mm

Largura: 14,4 mm

Profundidade: 6,6 mm

Peso: 2 g Requisitos do sistema Recetor USB Unifying para máquinas sem BT e necessita de uma Porta USB disponível

Windows 10 ou superior As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

macOS 10.15 ou superior

Chrome OS: As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

Linux: As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

Bluetooth: Tecnologia Bluetooth de baixa energia (LE)

iOS 13.4 ou superior: As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

iPadOS 14 ou superior: As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

Android™ 5.0 ou superior: As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem software para sistemas operativos que não sejam Windows® e macOS

Especificações técnicas Tecnologia do sensor: Darkfield de alta precisão Valor nominal: 1.000 dpi DPI (valores mínimo e máximo): 200-4000 dpi (pode ser configurado em incrementos de 50 dpi)

Botões: Seis botões (clique com o botão esquerdo/direito, mudança de modo da roda, clique com o botão do meio, Voltar/Avançar) Roda de rolagem: Sim, com mudança automática Rolagem horizontal: Sim, mantendo o botão lateral pressionado enquanto gira a roda

Distância de funcionamento sem fio: 10 m 14O alcance sem fio pode variar conforme o ambiente operacional e as configurações do computador.

Bateria: Recarregável Li-Po (500 mAh) Autonomia: até 70 dias com uma única carga completa. Obtenha três horas de uso com uma carga rápida de um minuto

Software opcional: Logitech Options e Logitech Flow Conteúdo da embalagem Rato

Receptor USB Unifying

Cabo para carregamento (USB-C para USB-A)

Documentação do utilizador

Design

A Logitch tem décadas de mercado e os seus equipamentos, logo à partida, têm um cunho de um design cuidado. Este MX Anywhare 3 é um rato muito ergonómico, com um aspeto limpo, curvas suaves que fazem dele um agradável gadget. Este rato está disponível em três cores distintas:

Os dois botões principais, estão muito bem incorporados dando um aspeto plano ao rato. Destaca-se a roda de rolar eletromagnética MagSpeed, que coloca um pouco de metal no plástico, que é de boa qualidade. Ainda em cima existe o botão de alteração de modos da roda.

Na lateral esquerda temos 2 botões que servem, essencialmente, para avançar ao recuar nas páginas, além de outras opções.

Ainda nas laterais, o rato traz um material de borracha com umas ondas salientes para aumentar a aderência dos dedos. Há um compromisso de cores muito interessante, que dá um aspeto premium ao material.

Na frente do rato há uma porta USB-C, que permite carregar o dispositivo. Está bem colocada, é discreta.

Botões do rato

Conforme referimos, este rato traz 6 botões clicáveis. Dois principais, o botão esquerdo do rato, o botão de contexto, dois laterais para ações como avançar e recuar página, em cima a roda que é igualmente um botão e logo atrás desta um botão quer alterna o modo de atuação da própria roda na rolagem.

Estes botões, através do software Logi Options, podem receber várias opções de utilização e ação. É interessante podermos adaptar os botões para conseguirmos facilmente uma transição entre os vários dispositivos.

De baixo do rato há o botão ligar/desligar e um botão de comutação entre as 3 opções de dispositivos. Cada uma destas opções poderá corresponder a um Mac, um PC ou a um tablet Android, ou Apple.

Nesta área é importante destacar a roda eletromagnética MagSpeed. É precisa o suficiente para parar num pixel específico e rápida o suficiente para rolar 1.000 linhas num segundo. Ah, e é praticamente silenciosa. Gostei bastante deste aspeto!

O aço escovado da roda oferece um tato de nível premium e peso suficiente para oferecer uma inércia dinâmica que sentimos mas... não ouvimos. O botão de alteração de comportamento, logo atrás da roda, permite alternar entre o rolar livre ou segmentado. Muito interessante esta particularidade.

Ergonomia e funcionalidades

É um ponto importante. Aliás, como utilizador de um rato pouco ergonómico no dia a dia, o Apple Magic Mouse, a escolha deste foi também para colmatar a falta dessa usabilidade e conforto num rato.

Assim, a Logitch procurou colocar neste rato combinar a qualidade dos materiais, a precisão dos movimentos, o silêncio no trato e o conforto no uso.

Outro aspeto que merece ser referido, porque dá imenso jeito e resolve um problema, é a possibilidade do MX Anywhere 3 funcionar em praticamente qualquer superfície, incluindo vidro (este tem de ter pelo menos uma espessura mínima de 4 mm).

Só este pormenor já ajuda em muitos momentos quando estamos a trabalhar numa mesa mais brilhante, numa madeira lacada ou num tampo de vidro.

Claro que um ponto importante a ter em conta quando precisamos de conforto e funcionalidade é a autonomia. Assim, o MX Anywhere 3 permanece carregado durante 70 dias com carga completa e com apenas 1 minuto de carga, podemos ter 3 horas de utilização.

Ainda no capítulo da funcionalidade, outro trunfo deste rato é permitir o controlo de vários computadores/tablets que suportem a funcionalidade Flow. Com isso, basta simplesmente mover o cursor para a borda do ecrã e passar de ecrã em ecrã. O MX Anywhere 3 flui facilmente entre Windows e macOS. Notará um ligeiro atraso de 1 segundo na passagem, mas não é graves nem incomoda.

Facilita a transferência de texto, imagens e ficheiros entre computadores basta copiar num e colar no outro.

Conforme já referimos, na parte inferior, há o botão ligar/desligar, bem como um botão que permite alternar entre três dispositivos emparelhados anteriormente.

A conectividade vem na forma de Bluetooth ou 2,4 GHz com o dongle fornecido. Bom, ao contrário de outros, este não traz uma cavidade para armazenar o dongle.

Claro que em máquinas modernas poderá não necessitar dele, se tiver ligações BT. Contudo, é um ponto menos positivo.

Preço e disponibilidade

Este rato está disponível no mercado em geral e tem um preço a rondar os 60 euros. Poderá ser de mais para muitos, no ponto para outros, mas pareceu-nos uma excelente opção para o levarmos para qualquer lado e fazer parelha com o iPad, por exemplo.

Veredicto:

Este é um rato bem equipado, para pessoas que não tenham mãos grandes e que queiram ter este periférico papara faz jus ao conceito de mobilidade. Permite emparelhar até 3 dispositivos sejam eles com sistema operativo macOS, Windows ou Linux. Outra vantagem é podermos emparelhar com o iPad ou tablets Android.

Tem um ponto menos positivo que é a falta de sítio para o dongle, mas fora isso, tem uma boa precisão, funciona em praticamente qualquer superfície, traz uma bateria decente e é silencioso no uso.