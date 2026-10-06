Análise Huawei Watch 6: nunca tirámos tanta informação do nosso pulso!

Com o Watch 6, a Huawei quer reforçar a ideia de que um smartwatch pode ser simultaneamente um dispositivo de saúde, um parceiro de treino e uma extensão do smartphone. Indo já muito além de contar passos e mostrar notificações, nesta geração, a marca procurou reforçar a aposta na saúde e no desporto, juntar novas formas de interação e manter o eSIM como argumento, por forma a reduzir a dependência do smartphone. Temos vindo a testar tudo isto para lhe contar todos os detalhes.

À medida que os mercados vão recebendo mais e mais produtos, as marcas precisam de encontrar formas de se destacarem e de conquistarem os utilizadores, especialmente os mais exigentes. Neste contexto, a reforçar aquilo que tem procurado entregar com os seus smartwatches, a Huawei apresentou-nos o Watch 6.

O Huawei Watch 6 promete combinar, num relógio com aspeto sofisticado, acompanhamento de saúde, monitorização desportiva, funcionalidades inteligentes e conectividade independente do smartphone.

Entre os principais destaques estão o sistema Vista da saúde, capaz de reunir vários indicadores de saúde numa análise rápida, feita através do X-TAP, as funcionalidades Análise de saúde e Preparação (em inglês, Readiness), a ligação eSIM para chamadas e utilização independente do telefone, os gestos inteligentes e um conjunto de ferramentas para diferentes modalidades desportivas.

Especificações + Dimensões e peso: 42,3 mm x 42,3 mm x 10,2 mm

38 gramas (sem bracelete) Tamanho do pulso: Branco, Dourado: 120-180 mm (em testes)

Preto: 120-190 mm Bracelete: Preto: Bracelete em fluoroelastómero Huawei EasyCross preta

Dourado: Bracelete em fluoroelastómero Huawei EasyCross rosa

Branco: Bracelete em material composto branca (em testes) Ecrã: Tamanho : 1,38 polegadas LTPO 2.0 AMOLED

: 1,38 polegadas LTPO 2.0 AMOLED Resolução : 466 × 466 píxeis, 338 PPI

: 466 × 466 píxeis, 338 PPI Brilho máximo: 3000 nits Caixa do relógio: Parte frontal : liga de alumínio

: liga de alumínio Parte traseira: material composto de polímero Sensores: Sensor de aceleração

Sensor giroscópico

Sensor de bússola

Sensor ótico de frequência cardíaca

Sensor barométrico

Sensor de luz ambiente

Sensor de temperatura corporal

Sensor de ECG

Sensor de profundidade

Sensor X-TAP Botões: Coroa giratória (botão Home/Power)

Botão lateral Carregamento: Carregamento rápido sem fios com o Huawei Watch Wireless SuperCharger (2.ª geração, USB-C)

Requisitos de tensão e corrente do carregador: 5 V-10 V CC/2 A MÁX. Requisitos do sistema: Android 9.0 ou posterior

iOS 13.0 ou posterior Conectividade: NearLink

NFC

Bluetooth 5.2

GNSS: GPS (banda dupla L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (banda tripla B1I + B1C + B2a)/GALILEO (banda dupla E1 + E5a)/QZSS (banda dupla L1 + L5)

WLAN: 2,4 GHz + 5 GHz Altifalante: Suportado Microfone: Suportado Ambiente: Temperatura ambiente de funcionamento: entre 0 °C e 35 °C Nível de impermeabilidade: 5 ATM

IP69

Mergulho (profundidade até 40 metros) Autonomia: Modo normal : autonomia típica da bateria de três dias; dois dias com o Always on Display ativado

: autonomia típica da bateria de três dias; dois dias com o Always on Display ativado Modo de poupança de bateria: autonomia máxima da bateria de sete dias; cinco dias de utilização típica; três dias com o Always on Display ativado

E porque uma lista de especificações não conta a história toda, usámos o novo Huawei Watch 6, não apenas durante os dias de trabalho sedentário, mas em treinos e passeios, e temos muito para lhe contar (ainda que 15 dias não sejam suficientes para explorar tudo o que este smartwatch promete oferecer)!

Na caixa

Numa caixa preta com detalhes dourados, o Huawei Watch 6 chega com uma base de carregamento, com o cabo USB-C incluído, mas sem adaptador de corrente, e os guias habituais: Quick Start Guide e Informações de Segurança.

Design e qualidade de construção

Para alguém que não gosta do aspeto puramente tecnológico ou desportivo de um smartwatch, a liga de alumínio que dá forma a este Huawei Watch 6 é uma aposta certeira. Apesar de a caixa do relógio não enganar, as dimensões não se apoderam do pulso e não gritam que temos um gadget a acompanhar-nos.

Esse aspeto relativamente elegante é reforçado pela bracelete. Apesar de ela poder ser personalizada, aquela que a Huawei nos enviou, branca em material composto, serve perfeitamente para o dia a dia, não gritando, também ela, que o Watch 6 se trata de um dispositivo tecnológico. Além disso, possui um detalhe que ajuda a manter a bracelete no lugar.

O relógio é confortável no pulso, mas os quase 40 gramas da caixa fazem-se notar, especialmente nas primeiras horas, em que pesam ligeiramente. Além disso, a bracelete pode ser um incómodo nos dias de maior calor, não acumulando, contudo, cheiro, mesmo considerando que apenas tirámos o relógio para tomar banho, incluindo-o em treinos, passeios, dia a dia e noites quentes de sono.

De qualquer forma, os 42 mm dão forma a uma das versões mais pequenas disponíveis no mercado, pelo que é um equilíbrio que vale a pena.

Além dos sensores na parte de baixo do relógio, o lado direito é preenchido pela coroa rotativa, que serve de botão power, bem como o sensor X-TAP e um botão de ação personalizável.

Em termos de proteção, não sendo resistente à água a uma profundidade de 50 metros, o Huawei Watch 6 suporta até 50 metros de pressão estática da água durante 10 minutos, graças à 5 ATM, e resiste a mergulho a profundidades de até 40 metros. Munido com a certificação IP69, tem imunidade total contra poeiras, resistência a diferentes níveis de imersão e suporte de pressões extremas.

Segundo a Huawei, o Watch 6 não deve ser exposto a duches quentes, águas termais, saunas ou outras salas de vapor e outras atividades em ambientes com temperatura elevada e/ou humidade elevada, bem como a atividades que possam expô-lo a gel de banho, champô, água com sabão ou quaisquer outros produtos de lavandaria ou de limpeza.

Ainda assim, pode ser usado para atividades como natação, pelo que possui um modo Drenar, que serve para expulsar a água que possa ter ficado acumulada no altifalante do relógio. Quando ativado, reproduz sons e vibrações específicos.

Em atividades do dia a dia, o relógio foi vítima de suor e salpicos de água, mantendo-se estável em todos os momentos.

Ecrã do Huawei Watch 6

Construído com um ecrã LTPO 2.0 AMOLED de 1,38 polegadas, o Watch 6 é de fácil navegação, oferecendo espaço suficiente para as tarefas que desempenhámos no relógio. Os menus são facilmente acedidos, assim como o teclado numérico, não havendo como cometermos o erro de carregar onde não devíamos pelo espaço demasiadamente pequeno entre opções.

Mais difícil foi escrever passwords ou mensagens, pela dimensão verdadeiramente pequena do teclado, ainda que seja um plus que esta última opção esteja disponível diretamente no relógio por via de um eSIM.

A resolução de 466 x 466 píxeis e os 338 pixels per inch (PPI) oferecem uma visualização confortável, e os 3000 nits de brilho máximo são muito competentes, mesmo ao ar livre, em situações de luz forte.

Software e funcionalidades

Apesar de o aspeto ser significativamente importante para a maioria dos utilizadores, incluindo para nós, o Watch 6 procura destacar-se através do software e das funcionalidades. Dos nossos testes, a experiência mantém-se simples e intuitiva. Contudo, há mais formas de interagir com o relógio e maior independência do smartphone, além da aposta reforçada na saúde e na segurança.

À semelhança de outros smartwatches, este exige que só comecemos a utilizá-lo depois de aceitar uma série de autorizações. Depois de um tutorial rápido, o relógio demora apenas alguns segundos a configurar.

A experiência de utilização, fluida e rápida, assenta no HarmonyOS, com uma interface adaptada ao formato circular do ecrã. A navegação pode ser feita através do toque ou da coroa rotativa, que permite percorrer facilmente os vários menus.

Como é claro, o relógio é todo personalizável, podendo os widgets, os mostradores e a própria experiência ser adaptados a cada utilizador. O menu de acesso rápido, acessível através de um clique no botão de ação, pode ser personalizado para incluir até três funcionalidades, sendo útil para necessidades mais frequentes. No nosso caso, por exemplo, configurámos para o obturador, e para os menus de exercício físico e do sono.

Dois cliques no mesmo botão por sua vez, abrem a carteira, onde podemos adicionar cartões para efetuar pagamentos.

Em termos de aplicações, o Watch 6 traz praticamente todas as apps essenciais para o dia a dia, incluindo telefone, contactos, mensagens, meteorologia, calendário, alarmes, cronómetro, temporizador e bússola.

Contudo, apesar de ser possível alargá-las através da AppGallery, o catálogo de aplicações continua a ser relativamente limitado, ainda mais quando comparado com outros ecossistemas.

Uma ausência particularmente relevante para nós é o Spotify, que não dispõe de uma aplicação própria para o relógio. Embora seja possível controlar a reprodução iniciada no smartphone, não podemos navegar pela biblioteca, fazer streaming ou descarregar músicas para ouvir offline através da aplicação do serviço.

Entretanto, o relógio consegue apresentar as notificações da maioria das aplicações. Contudo, por termos testado o Watch 6 emparelhado a um iPhone 12, não conseguíamos ter acesso ao conteúdo das mensagens do WhatsApp, apenas ao alerta de uma nova mensagem.

Uma novidade desta geração são os Smart Gestures, que permitem executar algumas ações sem tocar no ecrã. Estão disponíveis o duplo toque dos dedos e o movimento do pulso. Admito que ambos exigem alguma habituação, mas, depois disso, podem ser úteis quando temos a outra mão ocupada.

Testámos ambos os gestos, mas acabámos por utilizar apenas o duplo toque, por ser mais natural e discreto. O movimento do pulso, apesar de cumprir a a sua função, não nos convenceu tanto em utilização diária.

O duplo toque foi útil para atender e desligar chamadas, bem como para desligar o despertador. Em ambos os casos, o reconhecimento foi rápido e fiável.

Entre as restantes funcionalidades encontra-se a Verificação de segurança, que permite partilhar, com contactos selecionados, informações como a localização, frequência cardíaca, estado da bateria e ligação do relógio.

A funcionalidade pode ainda emitir um alerta perante um período prolongado de inatividade. Infelizmente, o contacto de segurança, que pode ser adicionado através da app Huawei Health, nas definições do perfil, tem de estar associado a uma conta Huawei e encontrar-se no mesmo país/região.

O Watch 6 permite também manter ligação a dois smartphones, facilitando a utilização do mesmo relógio por quem alterna, por exemplo, entre um equipamento pessoal e outro de trabalho. Contudo, não testámos esta funcionalidade.

Com o Audio Connect, podemos conectar auriculares Bluetooth diretamente ao relógio. Da nossa experiência, emparelhar uns auriculares da Huawei é um processo rápido e simples, ficando os dois dispositivos ligados em poucos cliques.

Entretanto, grande parte do potencial do Watch 6, pelo menos para nós, reside nos parâmetros que consegue acompanhar ao longo do dia. Entre exercício, indicadores de saúde e análise dos hábitos e recuperação, a Huawei reúne um conjunto alargado de ferramentas que nos ajudam não apenas a sentir melhor, mas a fazer mais por nós.

No âmbito do desporto

A Huawei não esconde que o foco dos seus smartwatches está não apenas na saúde e no bem-estar, mas no desporto, onde consegue responder de forma cada vez mais completa aos utilizadores mais dinâmicos.

O Watch 6 disponibiliza mais de 100 modos de treino, incluindo 20 modalidades com acompanhamento mais avançado, cobrindo desde atividades comuns, como caminhada, corrida, ciclismo ou musculação, até opções mais específicas, como trail running, golfe, remo, natação e esqui.

Uma vez que não nos encaixámos na categoria de “utilizadores mais dinâmicos”, testámos o relógio em condições reais, mas simples, como caminhadas e em contexto de treinos de força, que inserimos na categoria Outros, prevista pela Huawei, embora exista uma categoria de Força, que conta repetições e identifica os grupos musculares trabalhados.

Para caminhadas no exterior, o Watch 6 recorre ao GPS para registar o percurso e vai apresentando, ao longo da atividade, informação como distância, duração, ritmo, frequência cardíaca e calorias, permitindo consultar uma análise mais detalhada na aplicação Huawei Health.

O modo Outros serve para atividades que não justificam um perfil de treino específico, permitindo acompanhar a duração do exercício, frequência cardíaca e gasto energético.

Em ambos os casos, a consulta dos dados durante e após o treino é intuitiva, sendo mostrado, no final, o tempo de recuperação de que o corpo vai precisar. Além disso, o relógio faz uma avaliação da recuperação do ritmo cardíaco após o exercício físico, num processo que demora cerca de dois minutos.

Embora não utilize o Strava no dia a dia, reconheço que é uma das ferramentas de eleição de muitos atletas recreativos. Assim sendo, importa referir que a Huawei Health permite associar uma conta do serviço e sincronizar atividades compatíveis registadas pelo Watch 6.

Além das modalidades, o Huawei Watch 6 conta com cursos e planos de treinos que podem ser úteis para ajudar os iniciantes que, sem grande preparação, querem mexer-se mais.

Relativamente ao GPS integrado, além de permitir registar o percurso em atividades no exterior, como caminhadas ou corridas, pode ser utilizado para seguir rotas diretamente no relógio, reduzindo a necessidade de consultar constantemente o smartphone.

Neste âmbito, apesar de a configuração da rota exigir ligação à Internet, seja através do smartphone ou do eSIM, o GPS funciona bem sem essa conexão, após a rota estar definida. Além disso, as dimensões do ecrã não prejudicam a visibilidade da rota nem o acesso às indicações, e a luminosidade revelou-se sempre competente.

No âmbito da saúde

Embora não seja um dispositivo médico e os dados recolhidos sirvam apenas de referência, o Watch 6 funciona como um verdadeiro aliado na monitorização da saúde, ajudando a identificar alterações que podem merecer atenção e, eventualmente, uma visita médica mais séria.

Entre frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue, temperatura da pele e eletrocardiograma, há um conjunto muito abrangente de dados que permite acompanhar a nossa evolução no dia a dia.

Um dos grandes destaques deste lançamento, sobre o qual estávamos entusiasmados, é a Vista da saúde. Através do sensor X-TAP, o relógio realiza várias medições e, em cerca de 60 segundos, reúne 11 indicadores num único relatório.

Além de podermos aceder a esta funcionalidade pelo menu a que dá nome, podemos aceder-lhe, também, pressionando o sensor X-TAP, num momento qualquer, durante três segundos.

Primeiro, um teste cardiovascular, depois um teste de saúde básico, que mede o ritmo cardíaco e outros parâmetros, e um teste de saúde respiratória, que implica que tussamos duas a três vezes. Os resultados podem ser consultados com maior detalhe na aplicação Huawei Health, que reúne todos os documentos anteriores.

Ainda que não nos tenha sido possível avaliar a precisão de todas as medições, por não termos equipamento médico de referência, os dados recolhidos podem ser úteis para acompanhar tendências ao longo do tempo e sinalizar eventuais alterações que, caso persistam ou suscitem preocupação, podem ser partilhadas com um profissional de saúde para uma avaliação adequada.

Além deste exame mais profundo, o Watch 6 acompanha um leque muito alargado de indicadores relacionados com a saúde, nomeadamente:

Frequência cardíaca;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Temperatura da pele;

Eletrocardiograma (ECG);

Variabilidade da frequência cardíaca;

Análise de arritmias por ondas de pulso;

Rigidez arterial;

Adaptação à altitude elevada.

Para a saúde feminina, o Watch 6 acompanha ainda o ciclo menstrual, disponibilizando um calendário do ciclo, bem como informação sobre período fértil, ovulação e menstruação, sendo possível adicionar detalhes como sintomas físicos, atividade sexual e estado de espírito.

A estes juntam-se dados recolhidos ao longo do dia e durante o sono, que permitem construir um histórico que ajuda a perceber tendências e alterações ao longo do tempo.

No âmbito do bem-estar

Finalmente, a área que mais nos entusiasma e à qual a Huawei dá, com o Watch 6, muito destaque. Ao longo do dia e da noite, o relógio acompanha diferentes parâmetros, especialmente o sono, stress e recuperação.

No caso do sono, a análise é impressionantemente completa, com o Watch 6 a apresentar uma análise muito detalhada de cada noite. Além da duração total, é possível consultar o tempo passado nas diferentes fases do sono, incluindo sono profundo, leve e REM, número de despertares e indicadores como a regularidade da respiração durante o sono.

Além de apresentar todos estes dados de forma isolada, o relógio analisa a informação recolhida e apresenta uma avaliação da qualidade do descanso, acompanhada por recomendações que ajudam a identificar aspetos que podem ser melhorados, nomeadamente bloquear todas as fontes de luz para uma noite mais descansada.

Por sua vez, a funcionalidade Vida saudável procura incentivar a criação de hábitos mais equilibrados no dia a dia. A partir dos objetivos definidos e da informação recolhida pelo relógio, é possível acompanhar diferentes aspetos relacionados com alimentação, sono, exercício e bem-estar emocional, recebendo lembretes que ajudam a manter o foco no objetivo.

Nesta lógica de consistência e melhoria, os good old anéis de atividade, que tornam mais visual o progresso diário e funcionam como um incentivo adicional para nos levantarmos, mexermos e cumprirmos os objetivos de atividade, diariamente. Não esquecer o panda que, com lembretes, estimula o movimento, também, ao longo dos dias mais sedentários (admito que apareceu mais vezes do que as que gostaria).

Toda a informação recolhida pelo relógio é utilizada para calcular o nível de Preparação (em inglês, Readiness). Em destaque neste novo Watch 6, trata-se de um indicador que procura dar uma visão rápida sobre o estado do organismo e a capacidade de enfrentar o dia.

Para chegar ao resultado, o relógio tem em conta diferentes fatores, como a qualidade do sono, variabilidade da frequência cardíaca, frequência cardíaca, frequência respiratória, atividade física e carga de treino.

Embora seja difícil traduzir aquilo que sentimos numa percentagem, durante os testes verificámos que a avaliação do relógio e a perceção que tínhamos do nosso estado físico estavam relativamente alinhadas. Nos dias em que a Preparação se situou acima dos 80%, por exemplo, sentimo-nos também geralmente bem e recuperados ao longo do dia.

No final do dia, da semana e do mês, o Watch 6 reúne um conjunto muito extenso de métricas e ferramentas. Tendo em mente que não precisamos de usar tudo e passar o dia a fazer leituras com o X-TAP, é possível aproveitar a informação para conhecer melhor os nossos hábitos, perceber o impacto que têm no organismo e procurar melhorá-los.

Aplicação Huawei Health

Toda a informação recolhida pelo Watch 6 é compilada na aplicação Huawei Health, que funciona como o principal complemento ao relógio.

Disponível para Android e iOS, podemos consultar com maior detalhe o histórico de atividade, saúde, sono e exercício, acompanhar a evolução dos diferentes indicadores, e gerir várias definições e funcionalidades do dispositivo.

Dentro da app, podemos definir os contactos de emergência associados ao SOS, que se ativa clicando cinco vezes na coroa giratória, bem como a informação médica e pessoal a mostrar em caso de emergência, e ativar e desativar a Deteção de quedas.

Nas definições do dispositivo, também dentro da app, é possível ativar o Modo de cadeira de rodas, que não usámos, mas serve para acionar o exercício Rolar no relógio e monitorizar a atividade diária de forma ajustada, como os impulsos da cadeira, nos Registos de atividade.

Apesar de ser um pouco caótica, por apresentar muita informação, e de ter publicidade, a app está organizada de forma intuitiva, permitindo escolher os dados que realmente nos interessam sem termos de acompanhar diariamente todas as métricas. No nosso caso, utilizámo-la num iPhone 12 e a experiência revelou-se, de forma geral, simples e fluida.

Importa ressalvar que a App Store já tem a Huawei Health Europa disponível, mas a Play Store não, pelo que a instalação na maioria dos modelos Android implicará que o processo seja feito através da web.

Chamadas

O Watch 6 pode ser utilizado para fazer e receber chamadas através do smartphone Android ou iOS emparelhado, integrando microfone e altifalante, permitindo atender uma chamada, consultar contactos ou iniciar uma chamada diretamente no pulso.

Com o smartphone relativamente perto, como noutra divisão, a qualidade das chamadas é boa, mesmo no exterior, sendo a ligação estável. O altifalante permite ouvir o interlocutor com clareza, mesmo em espaços com ruído moderado, como um café, e, do outro lado, o microfone consegue captar a nossa voz de forma clara, sem criar dificuldades na conversação.

Apesar de funcionar conectado ao smartphone, o eSIM torna o smartwatch independente, segundo a promessa da Huawei. Com um serviço compatível configurado, o Watch 6 deixa de depender da proximidade do smartphone para fazer e receber chamadas, bem como aceder à Internet, tornando-se ainda mais útil para corridas no exterior, por exemplo, em que o telemóvel pode ser um estorvo.

Contudo, a disponibilidade desta função, que pode partilhar número com o smartphone ou ter um número único, varia consoante o mercado e a operadora e, na altura dos nossos testes, não foi possível configurar o eSIM em Portugal, talvez porque o relógio ainda não tinha sido lançado oficialmente no mercado nacional.

Bateria

A bateria é, talvez, um dos pontos mais fracos deste relógio. A Huawei não o esconde e anuncia uma autonomia de três dias em utilização típica, ou dois dias com o Always on Display ativado. Em modo poupança da bateria, a autonomia máxima pode chegar até aos sete dias, segundo a marca, aos cinco dias com utilização típica, e aos três dias com o Always on Display ativado.

Da nossa experiência, a bateria drena efetivamente rápido, em cerca de dois dias, mesmo com uma utilização moderada do relógio. Ou seja, hora sempre visível e ativar ao levantar, mas uso contínuo apenas em caso de exercício físico, durante cerca de uma hora, e testes de saúde esporádicos ao longo do dia. No nosso caso, o mostrador não está associado a um grande gasto de bateria, segundo a descrição da marca, mas outras alternativas podem impactar mais.

No modo de poupança de bateria, o relógio dura consideravelmente mais tempo, entre três e quatro dias, dependendo sempre daquilo que fazemos com ele, considerando que há algumas funcionalidades que deixam de estar disponíveis.

Em termos de carregamento, o relógio recupera a bateria de forma relativamente rápida, como no tempo de um banho ou de um jantar. Num dos testes, carregou com o Huawei Watch Wireless SuperCharger de 2.ª geração, com USB-C, dos 18% aos 66% em cerca de 30 minutos.

Veredicto

Depois de vários dias com o Huawei Watch 6 no pulso, podemos afirmar que se trata de um smartwatch muito completo e confortável, com funcionalidades para os mais variados objetivos e tendências desportivas.

Apesar do foco no desporto, a saúde e o bem-estar foram as áreas que mais nos agradaram, pela verdadeiramente vasta quantidade de informação, que permite que cada utilizador se foque no que mais lhe interessa.

Apesar de o catálogo de aplicações continuar limitado, de termos encontrado algumas restrições relativamente à utilização com um iPhone, de a bateria drenar rapidamente, e de não termos conseguido experimentar o eSIM em Portugal, a verdade é que o Watch 6 é uma alternativa muito forte a considerar quando objetivo é monitorização completa da saúde e do bem-estar, bem como acompanhamento da atividade desportiva.