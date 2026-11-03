Análise HP EliteBook X Flip G2i: potência, mobilidade e IA local

A HP tem vindo a apostar em equipamentos profissionais que combinam desempenho, mobilidade e funcionalidades de inteligência artificial (IA). O EliteBook X Flip G2i é um dos representantes desta estratégia, apresentando-se como um portátil convertível pensado para profissionais que precisam de trabalhar em diferentes contextos sem prescindir de capacidade de processamento.

Características gerais e especificações

O HP EliteBook X Flip G2i é um portátil convertível de 14 polegadas, equipado com um processador Intel Core Ultra X7 358H, pertencente à família Intel Core Ultra Series 3. O equipamento integra ainda 32 GB de memória LPDDR5X e um SSD NVMe de 1 TB, oferecendo uma configuração orientada para produtividade e multitarefa.

Especificações técnicas + Processador : Intel Core Ultra X7 358H, com 16 núcleos e 16 threads, até 4,8 GHz e 18 MB de cache L3.

: Intel Core Ultra X7 358H, com 16 núcleos e 16 threads, até 4,8 GHz e 18 MB de cache L3. Gráficos : Intel Arc B390 integrada.

: Intel Arc B390 integrada. Memória RAM : 32 GB LPDDR5X a 9600 MT/s.

: 32 GB LPDDR5X a 9600 MT/s. Armazenamento : SSD NVMe de 1 TB.

: SSD NVMe de 1 TB. Ecrã : 14 polegadas, tátil, com formato convertível de 360 graus.

: 14 polegadas, tátil, com formato convertível de 360 graus. NPU : Intel AI Boost, com capacidade anunciada de até 50 TOPS.

: Intel AI Boost, com capacidade anunciada de até 50 TOPS. Conectividade sem fios: Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

sem fios: Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Portas : duas Thunderbolt 4, uma USB-C de 10 Gbps, uma USB-A de 5 Gbps, HDMI 2.1 e entrada combinada para auscultadores e microfone.

: duas Thunderbolt 4, uma USB-C de 10 Gbps, uma USB-A de 5 Gbps, HDMI 2.1 e entrada combinada para auscultadores e microfone. Câmara : 5 MP com suporte para reconhecimento facial por infravermelho.

: 5 MP com suporte para reconhecimento facial por infravermelho. Áudio : sistema de quatro altifalantes estéreo Poly Studio.

: sistema de quatro altifalantes estéreo Poly Studio. Bateria : 68 Wh.

: 68 Wh. Carregamento : USB-C, com transformador de 65 W.

: USB-C, com transformador de 65 W. Dimensões: aproximadamente 312,7 × 219,9 mm, com espessura variável ao longo do chassis.

Importa salientar que a HP disponibiliza diferentes configurações deste modelo, pelo que características como o ecrã e alguns componentes podem variar.

Design e construção

O EliteBook X Flip G2i distingue-se pelo formato convertível, que permite utilizar o equipamento como um portátil convencional ou rodar o ecrã até 360 graus para o transformar num dispositivo semelhante a um tablet. Esta versatilidade pode revelar-se particularmente útil em reuniões, apresentações e situações em que seja necessário interagir diretamente com o ecrã.

O formato também permite utilizar o equipamento em modo de tenda, uma alternativa interessante para apresentações ou para visualizar conteúdos sem ocupar tanto espaço sobre uma secretária.

A construção e a qualidade dos materiais são aspetos particularmente agradáveis neste equipamento. A dobradiça, por exemplo, é bastante estável e dá uma sensação de segurança ao abrir e fechar o ecrã. O chassis em alumínio confere ao portátil uma construção sólida e surpreendentemente leve, com apenas 1,29kg.

Ecrã e multimédia

O ecrã é uma das componentes mais importantes num portátil profissional, sobretudo quando o equipamento é utilizado durante várias horas por dia.

O EliteBook X Flip G2i está disponível com diferentes painéis de 14 polegadas, incluindo configurações WUXGA de 1920 × 1200 píxeis e versões 3K de 2880 × 1800 píxeis. Dependendo da versão, é possível encontrar painéis IPS ou OLED, com funcionalidades táteis e taxas de atualização de até 120 Hz.

A versão testada por nós veio equipada com o ecrã OLED tátil de 14 polegadas, com resolução 3K e uma taxa de atualização de até 120 Hz. Esta combinação proporciona uma imagem bastante definida, com cores vibrantes e uma navegação fluida, características particularmente interessantes para quem passa várias horas por dia em frente ao computador.

A tecnologia OLED permite reproduzir pretos profundos e oferecer um contraste elevado, contribuindo para uma experiência visual mais envolvente. A resolução 3K também proporciona um elevado nível de detalhe e espaço de trabalho suficiente para lidar confortavelmente com várias janelas e aplicações em simultâneo. A taxa de atualização de 120 Hz é outra mais-valia, tornando os movimentos e as animações da interface mais suaves.

O portátil vem também equipado com uma caneta imbutida para manusear o ecrã táctil. Esta caneta é bastante interessante pois permite ao utilizador usá-la durante 120 min seguidos, e depois só precisa de 30 segundos guardada no chassis do portátil para recuperar a autonomia na totalidade.

Na vertente multimédia, o portátil dispõe de quatro altifalantes estéreo Poly Studio e de uma câmara de 5 MP com infravermelhos. Esta última permite utilizar o reconhecimento facial através do Windows Hello, oferecendo uma forma prática de autenticação.

Desempenho

O HP EliteBook X Flip G2i está equipado com o Intel Core Ultra X7 358H, um processador com 16 núcleos e 16 threads, capaz de atingir uma frequência máxima de 4,8 GHz. A configuração em análise inclui ainda 32 GB de memória LPDDR5X a 9600 MT/s e gráficos integrados Intel Arc B390.

Este conjunto foi concebido para responder às necessidades de produtividade, multitarefa e aplicações profissionais exigentes. Os 32 GB de RAM permitem trabalhar com várias aplicações em simultâneo, enquanto o processador disponibiliza capacidade de processamento para tarefas que beneficiam tanto do desempenho de um único núcleo como da execução paralela.

A memória é integrada no equipamento, pelo que não deve ser considerada expansível como num portátil com módulos SO-DIMM convencionais. Por isso, a escolha da capacidade de RAM é particularmente importante no momento da compra.

Benchmarks

Para avaliar o desempenho do HP EliteBook X Flip G2i, recorremos a vários testes sintéticos que permitem analisar a capacidade de processamento do processador, o desempenho gráfico e o comportamento geral do sistema.

Cinebench 2026

CPU Multi-Threads: 2726 pontos

CPU Single-Thread: 295 pontos

Geekbench 7.1.0

CPU Single-Core: 2480 pontos

CPU Multi-Core: 17 215 pontos

GPU OpenCL: 56 476 pontos

GPU Vulkan: 48 715 pontos

Novabench

Pontuação global: 3555 pontos

UserBenchmark

Gaming: 37%

Desktop: 117%

Workstation: 42%

No Geekbench, o Intel Core Ultra X7 358H alcançou 2480 pontos em single-core e 17.215 em multi-core, demonstrando capacidade tanto em tarefas individuais como em cargas de trabalho paralelas.

No Cinebench 2026, obteve 2726 pontos em multi-threads e 295 em single-thread, com um rácio multi-thread de 9,24x. Estes resultados complementam os do Geekbench, permitindo avaliar o comportamento do processador num teste de renderização.

A gráfica integrada Intel Arc B390 registou 56 476 pontos em OpenCL e 48 715 em Vulkan no Geekbench. Estes resultados permitem avaliar a sua capacidade de processamento gráfico, embora o desempenho real dependa da aplicação utilizada e da otimização do software.

No Novabench, o portátil alcançou 3555 pontos.

Já o UserBenchmark apresentou classificações de 37% em Gaming, 117% em Desktop e 42% em Workstation. Estes valores seguem a metodologia própria da plataforma e devem ser interpretados como referências complementares, não como medidas absolutas de desempenho.

No conjunto, os resultados revelam uma configuração orientada para produtividade, multitarefa e aplicações profissionais, com capacidade gráfica adicional para software compatível com aceleração por GPU. Ainda assim, os benchmarks sintéticos não substituem os testes em aplicações reais.

IA: processamento local e produtividade

Um dos aspetos mais interessantes do EliteBook X Flip G2i é a aposta na IA. O equipamento combina três componentes de processamento: o CPU, a GPU integrada e uma NPU dedicada.

A NPU, ou Neural Processing Unit, é um processador especializado na execução de determinadas operações de IA. Ao contrário do CPU, que tem uma função mais generalista, ou da GPU, que também pode acelerar operações paralelas, a NPU foi concebida para executar cargas de trabalho de IA compatíveis de forma eficiente.

No Intel Core Ultra X7 358H, a Intel AI Boost apresenta uma capacidade anunciada de até 50 TOPS. A GPU Intel Arc B390 anuncia, por sua vez, até 122 TOPS em operações INT8. Estes valores correspondem a motores e condições de medição diferentes, pelo que não devem ser somados como se representassem uma única capacidade de processamento.

Na prática, a utilização de cada componente depende da aplicação, dos controladores e do modelo de IA escolhido. Algumas ferramentas podem recorrer à NPU, outras à GPU e outras continuar a depender principalmente do processador.

Executar modelos de IA localmente

Uma das possibilidades mais interessantes deste hardware é a execução de modelos de IA diretamente no computador, sem depender necessariamente de um serviço alojado na cloud.

Aplicações como o LM Studio permitem descarregar e executar modelos de linguagem localmente, possibilitando tarefas como resumir documentos, responder a perguntas sobre texto, ajudar na programação e organizar informação.

A capacidade de executar estes modelos depende, contudo, de vários fatores. Os 32 GB de RAM são partilhados pelo sistema operativo, pelas aplicações e pelos componentes gráficos, pelo que nem toda a memória fica disponível para o modelo. A dimensão do modelo, a quantização utilizada e o contexto de conversação também influenciam os requisitos e o desempenho.

Esta capacidade pode ser especialmente útil para profissionais que trabalham com informação sensível ou que pretendem experimentar ferramentas de IA sem enviar necessariamente os seus documentos para um serviço externo.

Software e segurança

O equipamento é comercializado com Windows 11 Pro, uma versão do sistema operativo orientada para ambientes profissionais. Entre as suas funcionalidades encontram-se ferramentas de gestão, opções de segurança e integração com infraestruturas empresariais.

A HP inclui também tecnologias da família Wolf Security for Business, concebidas para reforçar a proteção do equipamento através de mecanismos que abrangem o firmware, o sistema e a utilização diária. A disponibilidade concreta das funcionalidades pode depender da configuração e das licenças incluídas.

O reconhecimento facial através do Windows Hello, quando disponível na configuração, permite autenticar o utilizador sem depender exclusivamente de uma palavra-passe tradicional.

Estas características podem ser particularmente relevantes em organizações onde a proteção dos dados, a gestão dos dispositivos e a autenticação dos utilizadores são requisitos importantes.

Autonomia e carregamento

A bateria de 68 Wh foi concebida para acompanhar a utilização móvel do equipamento. A autonomia efetiva depende, no entanto, do tipo de ecrã, do brilho, das aplicações abertas, do perfil de energia e da intensidade das tarefas executadas.

A utilização de aplicações de produtividade e navegação tende a representar uma carga diferente da execução de modelos de IA localmente ou de tarefas intensivas de processamento. O consumo pode variar ainda mais quando são utilizados simultaneamente o CPU e a GPU.

O carregamento através de USB-C facilita a utilização de carregadores compatíveis e a integração em ambientes de trabalho com acessórios comuns.

Nos nossos testes o computador ficou totalmente carregado após 1h de carregamento. Já a autonomia foi de cerca de 4 horas de uso contínuo a ver videos.

Veredicto

O HP EliteBook X Flip G2i reúne um conjunto de características que o tornam particularmente interessante para profissionais que procuram um portátil versátil, com capacidade de processamento elevada e funcionalidades orientadas para a inteligência artificial.

O formato convertível é outro dos seus argumentos, permitindo alternar entre diferentes modos de utilização consoante a situação. A conectividade moderna e as funcionalidades de segurança empresarial reforçam o posicionamento profissional do equipamento.

A capacidade de executar modelos de IA localmente é especialmente interessante, mas não elimina as limitações de memória nem garante que todas as aplicações consigam tirar partido da NPU. O benefício dependerá dos modelos e das ferramentas escolhidas.

O HP EliteBook X Flip G2i está disponível por 2999 euros (+IVA).