A nova edição da série de futebol da EA Sports, EA SPORTS FC 27, já chegou faz algum tempo. Esta temporada trouxe algumas melhorias importantes na jogabilidade, um Modo Carreira mais completo e uma grande novidade intitulada de The Grounds. Nem tudo convence, mas há motivos para olhar para FC 27 com algum otimismo. Venham ver mais…

Depois de vários anos em que a série parecia andar demasiado estagnada com cada lançamento demasiado semelhante ao anterior, EA SPORTS FC 27 revela alguns sinais de mudança. Não estamos perante uma revolução no jogo da Electronic Arts, mas é visível uma maior preocupação em corrigir algumas das limitações que têm acompanhado os últimos títulos.

Se EA SPORTS FC 26 já tinha introduzido algumas melhorias na jogabilidade, continuava a deixar no ar uma clara sensação que faltava alguma ambição para levar a experiência mais longe. Nesta nova edição, a Electronic Arts parece finalmente disposta a mexer em algumas das suas fórmulas mais conhecidas, com particular atenção ao Modo Carreira e à componente online.

O resultado? É uma experiência um pouco mais completa mas, mesmo assim, ainda com muitas “amarras” à edição de 2025/26.

Uma jogabilidade mais equilibrada

Dentro das quatro linhas, EA SPORTS FC 27 mantém os dois estilos de jogo introduzidos na edição anterior: Competitivo e Autêntico. A distinção continua a fazer sentido, permitindo escolher entre uma experiência mais rápida e direcionada para a competição online ou uma abordagem que procura aproximar-se do futebol real (dentro do possivel).

Como é sobejamente sabido, o modo Competitivo privilegia a rapidez de resposta e a fluidez dos movimentos, enquanto Autêntico aposta mais no posicionamento, nas movimentações dos jogadores e numa construção de jogo menos acelerada.

Há várias melhorias neste capitulo, parecendo o jogo agora, um pouco mais rápido e mais fisico. Neste capitulo uma das melhorias mais visiveis encontra-se nos duelos físicos. Os contactos entre jogadores estão mais naturais e têm um maior impacto nas jogadas. As disputas de bola, as cargas de ombro e os desequilíbrios acrescentam alguma intensidade aos encontros, sobretudo no modo Autêntico. São pequenos pormenores que ajudam a transmitir uma sensação de maior realismo.

A componente defensiva recebeu algumas alterações importantes. A inteligência artificial deixou de assumir tantas responsabilidades nos desarmes automáticos, obrigando-nos a controlar melhor os movimentos dos defesas e a escolher o momento certo para recuperar a bola.

Esta mudança torna a defesa mais dependente da habilidade do jogador e reduz algumas situações em que a IA parecia resolver tudo praticamente sozinha. As funcionalidades de pressão também foram ajustadas, tornando menos eficaz a utilização automática do Team Press em determinadas zonas do terreno.

No ataque, as movimentações dos jogadores estão igualmente mais trabalhadas. Os extremos já não insistem tanto em correr desenfreadamente pelo corredor, enquanto os avançados apresentam desmarcações mais inteligentes, procurando evitar situações de fora de jogo e criando melhores linhas de passe. Nota-se uma maior predisponibilidade dos jogadores a criarem e respeitarem jogadas de 2 para 1, de forma credível.

São alterações positivas, embora nem sempre sejam suficientes para eliminar os problemas habituais. A inteligência artificial continua a ter alguns momentos difíceis de compreender, com jogadores que tomam decisões pouco acertadas e acabam por comprometer oportunidades que pareciam bem construídas.

No geral, a jogabilidade está mais equilibrada e parece oferecer maior controlo ao jogador. Ainda assim, quem espera uma transformação profunda da experiência de futebol poderá sentir alguma desilusão.

The Grounds: uma nova forma de viver o futebol

A principal novidade de EA SPORTS FC 27 é The Grounds, um espaço social inspirado em experiências como The City, de NBA 2K.

A ideia passa por criar um ambiente virtual onde podemos desenvolver a nossa personagem, conhecer outros jogadores e participar em partidas de futebol de menor dimensão, sem a obrigatoriedade de disputar constantemente encontros completos de 11 contra 11.

O espaço encontra-se dividido em três zonas inspiradas em várias localizações geográficas, ligadas por uma praça central:

Distrito de Montclair: inspirado na cultura do futebol de rua francês.

Distrito de Zeiza: inspirado no espírito do futebol de rua argentino, combinando arquitetura europeia e latino-americana.

Distrito de Parkside: representa a tradição do futebol da classe trabalhadora britânica.

Em The Grounds, temos várias opções como personalizar o nosso futebolista, participar em minijogos (como Rush, Bola no Cesto,…) e disputar partidas de 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3, entre outras atividades.

Existe também a possibilidade de acompanhar desafios propostos por avatares de futebolistas reais, que funcionam como mentores e oferecem recompensas pela conclusão desses mesmos objetivos.

Um dos aspetos mais interessantes é a ligação ao Pro Clubs. A personagem criada em The Grounds pode ser utilizada neste modo, permitindo passar de partidas mais descontraídas para os tradicionais encontros de 11 contra 11. A progressão é partilhada, o que ajuda a tornar toda a experiência mais coerente.

É uma abordagem interessante, sobretudo para quem gosta de uma componente social dos jogos de futebol e procura alternativas aos modos competitivos tradicionais.

No entanto, The Grounds ainda tem algum caminho a percorrer. Apesar de apresentar cenários visualmente agradáveis, as diferentes zonas e os vários jogos não oferecem muitos motivos para serem exploradas e algumas atividades acabam por perder interesse ao fim de pouco tempo. Ainda assim, a ligação ao Pro Clubs é bem conseguida e deixa boas perspectivas para o futuro.

A sensação é a de estarmos perante uma boa ideia que ainda precisa de mais conteúdo para justificar verdadeiramente a sua dimensão mas que tem todo o potencial para crescer… e crescer muito.

Ultimate Team com algumas novidades bem-vindas

O Ultimate Team continua a ser um dos principais pilares da experiência FC, embora seja um modo que começa a dar sinais de desgaste devido à sua estrutura bastante familiar.

Em EA SPORTS FC 27, a EA introduziu algumas alterações que procuram diversificar a experiência. Uma delas passa pelo aumento das moedas atribuídas em determinados modos competitivos, como o Division Rivals. É uma mudança positiva mas que também se poderá vir a revelar, de certa forma, numa… armadilha.

Outra novidade interessante é a possibilidade de participar em eventos offline, enfrentando equipas controladas pela inteligência artificial e conquistando recompensas próprias. É uma alternativa útil para quem prefere evitar os confrontos online ou simplesmente não tem disponibilidade para competir constantemente contra outros jogadores.

Mas uma das adições de que mais gostei e que muitos dos jogadores mais saudosistas, é a Ultimate Team Gallery. Esta funcionalidade permite organizar e completar coleções de cartas, dando-lhes uma dimensão que vai além da sua utilidade dentro de campo.

É uma ideia simples, mas que recupera a nostalgia de colecionar cromos e completar álbuns, algo que muitos jogadores, tal como eu, certamente recordarão. Acaba por acrescentar um objetivo diferente ao modo, sem depender exclusivamente da construção da melhor equipa possível.

Ainda neste capitulo, foram introduzidas as novas Holographic Player Items, cartas especiais com uma raridade superior e visual exclusivo que também têm um peso importante na progressão da Gallery.

O FC 27 introduziu Live Events contra IA temática, expandindo as atividades para quem não quer jogar apenas Rivals ou Champions. Estes eventos apresentam regras específicas e oferecem recompensas exclusivas.

Por outro lado, as Evoluções deixaram de ser simples upgrades lineares, passando a incluir Pathways com diferentes percursos de desenvolvimento para o mesmo jogador e a possibilidade de pré-visualizar cadeias completas de evolução antes de investir recursos, permitindo criar versões bastante distintas a partir da mesma carta base.

Em negociação no Modo Carreira

Um dos modo que beneficia mais das novidades desta edição, é o Modo Carreira. A EA Sports parece finalmente ter percebido que esta vertente precisava de maior profundidade, sobretudo na gestão desportiva e financeira dos clubes.

O mercado de transferências foi reformulado com a colaboração da TransferRoom, procurando aproximar as negociações da realidade do futebol profissional. Os clubes passam agora a competir de forma mais dinâmica pela contratação dos jogadores, enquanto as avaliações dos atletas podem variar de acordo com as circunstâncias do mercado.

As negociações também ganharam novas possibilidades, incluindo pagamentos em prestações, comissões para agentes, prémios de desempenho e cláusulas de recompra. São funcionalidades que já fazem parte do futebol moderno há bastante tempo e cuja ausência nos anteriores jogos da série começava a ser difícil de justificar.

Outra alteração importante é o facto de ter dinheiro disponível já não garantir a contratação de um jogador. Os próprios atletas e os clubes passam a considerar outros fatores, como o contexto competitivo e as perspetivas de evolução da carreira.

O processo de recrutamento torna-se, assim, menos previsível e obriga a pensar um pouco melhor antes de avançar com uma proposta. No entanto, existem ocasiões exageradas, tanto pela negociação com as equipas, como também pelas exigências irrealistas de jogadores.

Também merece destaque o Dynamic Overall, um sistema que permite às classificações dos jogadores variar em função da condição física, forma desportiva e estado de espírito. Desta forma, o valor de um atleta deixa de ser uma referência praticamente estática e passa a refletir melhor aquilo que acontece ao longo da temporada. Já não basta contratar jogadores com classificações elevadas e colocá-los regularmente em campo. É necessário gerir melhor os minutos de utilização, acompanhar a condição física, manter os jogadores satisfeitos e encontrar oportunidades para desenvolver os jovens talentos.

Estas alterações dão maior importância à gestão do plantel e às decisões tomadas entre partidas. É necessário acompanhar a motivação dos jogadores, gerir os minutos de utilização e perceber quando chega o momento de fazer alterações.

Nem tudo funciona na perfeição. A insatisfação quase obtusa de alguns jogadores pode tornar-se demasiado frequente, sobretudo quando vários elementos do plantel começam a reclamar por falta de tempo de jogo. Juntando a isso a inclusão dos novos eventos inesperados, a gestão de uma equipa pode acabar por se transformar numa tarefa mais complicada do que seria desejável.

Ainda assim, o conjunto das novidades representa uma evolução bastante positiva para um modo que há muito precisava de maior atenção.

A inteligência artificial continua a precisar de trabalho

Apesar das melhorias, há problemas que continuam a acompanhar a série. A inteligência artificial ainda apresenta comportamentos pouco convincentes, tanto nas movimentações ofensivas como nas decisões tomadas durante determinadas jogadas.

A maior aposta na defesa manual é bem-vinda, mas não resolve todas as situações frustrantes. Por vezes, basta um jogador controlado pelo computador tomar uma decisão inexplicável para comprometer uma jogada bem construída.

É verdade que EA SPORTS FC 27 apresenta melhorias na forma como os jogadores se movimentam e reagem às situações de jogo, mas ainda existe margem para aperfeiçoar este comportamento.

Também não se pode dizer que a experiência dentro das quatro linhas tenha mudado radicalmente. A base continua bastante próxima daquilo que conhecemos, pelo que os jogadores habituais da série não deverão precisar de muito tempo para se adaptarem.

Graficamente falando

De forma, talvez não surpreendente, EA Sports FC 27 não representa um salto significativo em relação a EA Sports FC 26 no capitlo gráfico. É algo que, dada a maturação da série, impede naturalmente de acontecer. O jogo encontra-se já bastante evoluído, pelo que é dificil haver lugar a saltos qualitativos de realce.

É claro que tal não quer dizer que nã existam melhorias gráficas imediatamente visiveis no jogo. Talvez o exemplo mais notório sejam as animações. Realmente, as animações dos jogadores são um dos aspetos visuais nos quais se verifica maior investimento. Em EA SPORTS FC 27, as animações e movimentos parecem um pouco mais naturais e realistas, aproximando-se ainda mais dos movimentos das suas versões reais.

Traduzindo por miúdos

EA SPORTS FC 27 é uma edição que consegue apresentar argumentos mais interessantes do que a sua antecessora. Não é uma revolução, nem resolve todos os problemas que acompanham a série, mas demonstra uma maior preocupação em melhorar aspetos concretos da experiência.

O Modo Carreira obteve algum destaque, beneficiando de alterações que tornam a gestão dos clubes mais interessante e aproximada da realidade. The Grounds é uma adição com potencial, embora ainda precise de mais conteúdo e desenvolvimentos para aspirar a ter maior ambição. Já o Ultimate Team, que é o modo preferido dos fãs, recebe algumas novidades agradáveis, mesmo continuando a assentar numa estrutura com poucas evoluções.

As melhorias na jogabilidade também merecem reconhecimento, particularmente na defesa manual, nos duelos físicos e nas movimentações ofensivas. Contudo, a inteligência artificial continua a proporcionar alguns momentos frustrantes e a experiência geral mantém muitas semelhanças com os jogos anteriores.

Para quem dedica muitas horas ao Modo Carreira ou procura novas formas de jogar online, EA SPORTS FC 27 poderá justificar a atualização. Já os jogadores mais casuais, ou aqueles que ainda encontram motivos para continuar em EA SPORTS FC 26, talvez não encontrem razões suficientes para investir novamente no jogo a preço completo.

No fundo, EA SPORTS FC 27 é um passo na direção certa. Não é uma edição que resolve todos os problemas da série, mas é uma evolução que permite olhar para as próximas edições com otimismo.